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Por Redacción Red43

Torres gestionó ante autoridades de PAMI el pago de deudas atrasadas con Cabin y prestadores de la provincia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se mostró optimista ya que desde la mutual se comprometieron a “saldar la totalidad de la deuda existente” y, además, a “regularizar el esquema de pagos”.
Por Redacción Red43

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El gobernador Ignacio Torres, tras gestiones ante autoridades de PAMI, logró el compromiso del organismo nacional para saldar la deuda que mantiene con el Centro de Aplicaciones Bionucleares, una institución clave en la atención de enfermedades oncológicas. “Cabin es un centro de radioterapia modelo en la provincia, y en toda la región, y era fundamental alcanzar este acuerdo para que pueda seguir funcionando sin inconvenientes, brindando un servicio de excelencia”, señaló el mandatario.

 

En tal sentido, desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se comprometieron ante el Gobierno Provincial a “saldar la totalidad de la deuda existente” y, además, a “regularizar el esquema de pagos”, con el objetivo de evitar que los atrasos vuelvan a interferir en la calidad de los servicios que presta la prestigiosa institución médica del sur de la provincia.

 

Del encuentro participaron también el subdirector de PAMI, Carlos Zamparolo; la síndica general, María Florencia Zicavo; el defensor de adultos mayores de Chubut, Héctor Daniel Silva; el titular de la Unidad Legal y Técnica, Claudio Bargas; el jefe de la Unidad Técnica Médica, Alejandro Wittenberg; y el coordinador ejecutivo, Pedro Insausti.

 

Cabin, un centro de referencia a nivel regional

 

En relación al acuerdo, Torres sostuvo que “tal como siempre lo hicimos, seguimos construyendo consensos en beneficio de la salud de los chubutenses. No solo a través de políticas públicas, inversión en infraestructura sanitaria y tecnología de punta, sino también mediante gestiones que permiten destrabar conflictos y garantizar que cada vez más chubutenses accedan a una mejor atención”.

 

Al respecto, el mandatario explicó también que “Cabin es un centro de referencia a nivel regional en la atención de pacientes oncológicos, con profesionales de primer nivel y equipamiento de última generación, que es nuestro deber defender y fortalecer para seguir consolidando un red sanitaria integral, que les garantice a todos los chubutenses el acceso a una salud de calidad”.

 

 

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