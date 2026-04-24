Centros de Jubilados de Chubut impulsan reclamo ante PAMI por cortes en las prestaciones

Representantes de una veintena de centros de jubilados de la zona sur de Chubut firmaron una petición dirigida a la jueza de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, exigiendo a PAMI el restablecimiento de distintas prestaciones que, por motivos que no fueron informados de manera oficial, se vieron interrumpidas, poniendo en riesgo la salud de miles de adultos mayores de la provincia.

El documento lleva la firma de 19 centros de jubilados de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y localidades aledañas, y advierte sobre “la situación que estamos sufriendo los jubilados y pensionados de todo el país”, de la cual Chubut no constituye una excepción.

En relación con el corte de prestaciones, los centros advirtieron que “esta decisión vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo la atención médica y tratamientos que para muchos son indispensables, afectando la calidad de vida”. Asimismo, señalaron que, según estadísticas, en la etapa pospandemia se registra un aumento en la demanda de atención cardiológica. También denunciaron “la suspensión de los talleres de Memoria, Pintura, Folklore y Yoga”, entre otros, y solicitaron “la urgente restitución de todas las prestaciones en función del artículo 14 de la Constitución Nacional”.

Los representantes de los adultos mayores reclamaron “priorizar la dignidad y el respeto hacia quienes hemos contribuido al desarrollo de nuestra Patria, sin posiciones partidarias”, y recordaron que “el PAMI fue creado en 1971 para ser dirigido por un directorio de jubilados y trabajadores”. En ese sentido, señalaron que “la realidad es que ha pasado la mayor parte de su historia intervenido”, y concluyeron: “es hora de su normalización, porque la salud es un derecho constitucional”.

La interrupción de las prestaciones abarca desde la atención cardiológica hasta los mencionados talleres y distintas actividades, por lo que los centros de jubilados reclamaron que la entidad nacional asuma el compromiso de su restitución “de manera escrita” y oficial.

Como si ello fuera poco, los jubilados y pensionados advirtieron la falta de un delegado de PAMI a nivel provincial para responder a las demandas cotidianas, lo cual implica que cada reclamo deba ser remitido a la casa central en Buenos Aires, con las eventuales demoras y dilaciones que ello conlleva, que en ocasiones se extienden durante varios meses.