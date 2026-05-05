Emiten alerta amarilla por lluvias para este miércoles en Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó la vigencia de una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 6 de mayo. El fenómeno se extenderá desde la madrugada hasta horas de la noche en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las áreas afectadas registrarán precipitaciones persistentes, con valores estimados entre 20 y 30 milímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Zonas alcanzadas por el fenómeno

El alerta abarca un amplio territorio de la provincia, incluyendo las siguientes áreas:

Cordillera de Cushamen

Biedma (que incluye a Puerto Madryn)

Rawson

Gaiman

Florentino Ameghino

Comodoro Rivadavia

Sarmiento

Este de Telsen

Este de Mártires

En la región cordillerana, las lluvias se concentrarán principalmente durante la madrugada, mientras que en sectores elevados no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

Recomendaciones a la comunidad

Desde los organismos oficiales se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar salir de sus hogares si las condiciones empeoran y tomar las precauciones necesarias al transitar por las rutas ante la presencia de agua y posible acumulación de nieve.



