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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La fortuna que hay que pagar para viajar en el crucero donde hubo tres muertos por hantavirus

Personas con alto poder adquisitivo y con ganas de vivir una aventura son bien recibidos. Suite con balcón y destinos inhóspitos por miles de euros. Todos los precios. En tanto sigue varado frente a Cabo Verde.
Por Redacción Red43

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El crucero MV Hondius ha permanecido confinado frente a la costa de Praia, en Cabo Verde, tras la detección de un brote de hantavirus a bordo que se ha saldado con el fallecimiento de tres personas y la instauración de un estricto protocolo sanitario. Se espera que en tres días llegue a las islas Canarias, donde desembarcarán los pasajeros que han pagado por unas vacaciones de lujo que no han podido disfrutar en su totalidad.

 

Este navío holandés se dedica a expediciones de naturaleza dirigidas a aficionados con un perfil específica y precios elevados. Las tarifas para embarcar en este barco superan los 8.000 euros en sus rutas más cortas, aunque los viajes de mayor duración y a destinos como Malvinas, Georgia del Sur o Antártida pueden alcanzar los 24.000 euros por persona. En la última travesía afectada, los viajeros, que partieron desde Argentina, pagaron cuantías de entre 15.000 y 24.000 euros para recorrer territorios inhóspitos, quedando finalmente confinados cerca de la costa africana tras la aparición del brote vírico.

 

Tras revisar la página web, el precio más caro es el del viaje que realiza esta compañía es desde las Islas Malvinas hasta el Círculo Polar, pasando por Georgia del Sur, la isla Elefante y la Antártida, en su buque El Placius. La suite con balcón alcanza los 29.300 euros, mientras que un camarote cuádruple con ojo de buey son 16.100 euros.

 

Diseñado para adentrarse en regiones polares y liderado por la compañía Oceanwide Expeditions, el Hondius cuenta con una capacidad para 170 pasajeros y 71 miembros de tripulación, distribuidos entre personal general, trece guías cualificados y un médico. Fuera de la imagen tradicional del crucerista mediterráneo, los pasajeros suelen rondar entre los 45 y los 65 años, poseen alto poder adquisitivo y muestran interés por la fotografía, la biología, la observación de aves y los entornos extremos. El barco dispone de un robusto casco preparado para navegar entre hielos de hasta 80 centímetros de grosor.

 

La expedición recientemente afectada por el brote se articuló en dos fases diferenciadas. El primer segmento abarcó el recorrido entre Ushuaia y la Península Antártica, celebrado entre el 10 y el 31 de marzo. Posteriormente, la travesía prosiguió hacia el norte, con escalas en Georgias del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y finalmente Cabo Verde, donde quedó varado ante la alerta sanitaria.

 

Fuente: Infobae

 

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