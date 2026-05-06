Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 06 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43punta tomboChubut
06 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Temporal en Chubut: el acceso a Punta Tombo se encuentra intransitable

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el camino hacia el Área Natural Protegida está cerrado debido a las intensas lluvias. Recomiendan circular con extrema precaución por la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El acceso al Área Natural Protegida Punta Tombo se encuentra totalmente intransitable durante la jornada de este miércoles como consecuencia del temporal de lluvias que afecta a la región. Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana comunicaron la restricción para circular por el lugar con el fin de evitar accidentes y facilitar las tareas de control en la zona.

 

 

En cuanto a las rutas provinciales aledañas, las autoridades indicaron que se encuentran transitables pero exigen transitar con extrema precaución y están habilitadas únicamente para vehículos cuatro por cuatro. Se solicitó la colaboración y comprensión de los conductores, y se indicó que se brindarán nuevas actualizaciones por este medio en cuanto las condiciones meteorológicas y del camino mejoren y permitan rehabilitar la circulación normal.

 



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Camioneros recibió dos hectáreas en la zona de Valle Chico
2
 QEPD: Luis Oscar Marquez
3
 Más espacios verdes para Esquel: comenzó la obra del Parque Lineal en el barrio Luque
4
 Acuerdo salarial para Salud
5
 Gente que no puede dormir y excremento por todas partes: la pesadilla de un pueblo por invasión de pavos reales
1
 Temporal en Chubut: el acceso a Punta Tombo se encuentra intransitable
2
 Presentaron el proyecto de la nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado
3
 Esquel: marcha en defensa de la educación pública
4
 Preocupación en el sector petrolero por un nuevo robo de cables de cobre
5
 Temporal en la costa: cierran los accesos a Península Valdés, El Doradillo y Punta Loma
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -