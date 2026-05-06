Temporal en Chubut: el acceso a Punta Tombo se encuentra intransitable

El acceso al Área Natural Protegida Punta Tombo se encuentra totalmente intransitable durante la jornada de este miércoles como consecuencia del temporal de lluvias que afecta a la región. Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana comunicaron la restricción para circular por el lugar con el fin de evitar accidentes y facilitar las tareas de control en la zona.





En cuanto a las rutas provinciales aledañas, las autoridades indicaron que se encuentran transitables pero exigen transitar con extrema precaución y están habilitadas únicamente para vehículos cuatro por cuatro. Se solicitó la colaboración y comprensión de los conductores, y se indicó que se brindarán nuevas actualizaciones por este medio en cuanto las condiciones meteorológicas y del camino mejoren y permitan rehabilitar la circulación normal.

M.G