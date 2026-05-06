Folk Gráfica: diseño y cartelería en Esquel

Folkgráfica es una iniciativa que surgió del trabajo de Álvaro Folkenand, diseñador y profesor de diseño gráfico. El proyecto se consolidó con la apertura de un local físico que actualmente cumple su tercer año de funcionamiento.

El origen de este proyecto se dio de manera progresiva. Como relata su fundador: "Empecé trabajando desde mi casa, local por local, tratando de hacerme conocido, de sumar clientes, de generar confianza". Tras un año y medio de ese recorrido inicial, decidió abrir el local y continuar con su desarrollo.

En el establecimiento se desarrolla todo tipo de trabajos relacionados con el rubro del diseño gráfico. Uno de los puntos más destacados de la oferta son las letras corpóreas de acrílico iluminadas con luces LED, ideales para realzar la fachada de los comercios. Sobre este producto, Álvaro destaca que "a tu local realmente le realza la visual bastante, llama mucho la atención" y añade que "quedan muy lindas, son muy prolijas, de diferentes colores, diferentes perfilerías". Además, el equipo se encarga del diseño, la instalación y el asesoramiento integral.

La propuesta abarca una amplia variedad de servicios que incluyen la elaboración de vinilos, lonas, e impresiones. También se dedican a la indumentaria personalizada, tales como remeras, gorras, buzos y camperas, abarcando estampados de todo tipo. Los clientes los buscan mucho por la variedad de stickers, que se fabrican mediante impresión ultravioleta (UV), con opciones de barniz sectorizado, transparentes y holográficos.

El taller incorporó recientemente maquinaria para impresión en látex, que se suma a la tecnología UV existente. Sobre esta nueva adquisición, su creador resalta que "te da mucha duración en exterior y tiene una amplia gama de color y trabajamos con tintas ecológicas".

Además, en el local se trabaja la impresión 3D para la creación de llaveros, tarjetas personales, papelería y las propias letras corpóreas en tres dimensiones. Para quienes buscan alternativas más económicas y duraderas tanto en interior como en exterior, trabajan con letras de polifam. También realizan colocación, vinilo de corte, calados y letreros en chapa, y brindan soluciones a medida según los pedidos de los clientes.

Para conocer más sobre los trabajos realizados o contactarse, los interesados pueden consultar en su cuenta de Instagram bajo el nombre FOLK, con el logo del monito. La atención al público se realiza de lunes a sábado en San Martín 395, de 9:30 a 13:00 horas y por la tarde de 15:30 a 19:00 horas.





