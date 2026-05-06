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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Parques Nacionales incorpora 40 guardaparques: cómo y cuándo inscribirse

La convocatoria estará habilitada desde el 12 de mayo hasta el 2 de junio de 2026. Los puestos corresponden a la planta permanente bajo la categoría Guardaparque GT-2.
Por Redacción Red43

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La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció la apertura de una nueva convocatoria para incorporar 40 guardaparques al Agrupamiento Técnico del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La iniciativa está orientada a fortalecer la presencia del organismo en las áreas protegidas del país.

 

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, la inscripción estará habilitada desde el 12 de mayo a las 8:00 y se extenderá hasta el 2 de junio de 2026 a las 23:59, plazo durante el cual los interesados podrán postularse para cubrir los cargos disponibles.

 

El ingreso corresponde a puestos vacantes financiados dentro de la Planta Permanente, bajo la categoría Guardaparque GT-2, lo que implica una incorporación formal al sistema estatal en funciones clave para la protección del patrimonio natural.

 

Funciones y perfil

 

El perfil del guardaparque técnico contempla una amplia variedad de tareas:

 

Labores operativas: Control y vigilancia dentro de los parques nacionales.

 

Fiscalización: Supervisión de las actividades que se desarrollan en estas áreas.

 

Atención y educación: Asistencia a visitantes y residentes, y participación en proyectos de monitoreo ambiental, investigación y educación ambiental.

 

Desde el organismo indicaron que esta incorporación apunta a mejorar tanto la conservación ambiental como la experiencia de quienes visitan las áreas protegidas, en un contexto de creciente demanda turística y necesidad de cuidado de los ecosistemas.

 

Proceso de selección y requisitos

 

El ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales contempla un proceso de selección estructurado en seis etapas eliminatorias que deben aprobarse para avanzar a la siguiente instancia:

 

  1. Evaluación de antecedentes de formación y laborales.

     

  2. Evaluación técnica.

     

  3. Evaluación de habilidades prácticas.

     

  4. Entrevista laboral.

     

  5. Evaluación del perfil psicológico.

     

  6. Curso de habilitación.

     

En cuanto a las modalidades de ingreso, el acceso puede realizarse a través de dos agrupamientos: el Técnico (GT) y el de Conservación Territorial (GCT). Las bases, requisitos obligatorios y condiciones específicas para cada uno se encuentran disponibles en la normativa oficial.

 

Para consultas sobre la convocatoria, el organismo habilitó el correo electrónico personalrrhh@apn.gob.ar.

 

 

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