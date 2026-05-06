Parques Nacionales incorpora 40 guardaparques: cómo y cuándo inscribirse

La Administración de Parques Nacionales (APN) anunció la apertura de una nueva convocatoria para incorporar 40 guardaparques al Agrupamiento Técnico del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La iniciativa está orientada a fortalecer la presencia del organismo en las áreas protegidas del país.

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, la inscripción estará habilitada desde el 12 de mayo a las 8:00 y se extenderá hasta el 2 de junio de 2026 a las 23:59, plazo durante el cual los interesados podrán postularse para cubrir los cargos disponibles.

El ingreso corresponde a puestos vacantes financiados dentro de la Planta Permanente, bajo la categoría Guardaparque GT-2, lo que implica una incorporación formal al sistema estatal en funciones clave para la protección del patrimonio natural.

Funciones y perfil

El perfil del guardaparque técnico contempla una amplia variedad de tareas:

Labores operativas: Control y vigilancia dentro de los parques nacionales.

Fiscalización: Supervisión de las actividades que se desarrollan en estas áreas.

Atención y educación: Asistencia a visitantes y residentes, y participación en proyectos de monitoreo ambiental, investigación y educación ambiental.

Desde el organismo indicaron que esta incorporación apunta a mejorar tanto la conservación ambiental como la experiencia de quienes visitan las áreas protegidas, en un contexto de creciente demanda turística y necesidad de cuidado de los ecosistemas.

Proceso de selección y requisitos

El ingreso al Cuerpo de Guardaparques Nacionales contempla un proceso de selección estructurado en seis etapas eliminatorias que deben aprobarse para avanzar a la siguiente instancia:

Evaluación de antecedentes de formación y laborales. Evaluación técnica. Evaluación de habilidades prácticas. Entrevista laboral. Evaluación del perfil psicológico. Curso de habilitación.

En cuanto a las modalidades de ingreso, el acceso puede realizarse a través de dos agrupamientos: el Técnico (GT) y el de Conservación Territorial (GCT). Las bases, requisitos obligatorios y condiciones específicas para cada uno se encuentran disponibles en la normativa oficial.

Para consultas sobre la convocatoria, el organismo habilitó el correo electrónico personalrrhh@apn.gob.ar.



