Trevelin lanza una nueva propuesta de Taller Multideporte para niños y niñas

Con el objetivo de fomentar la actividad física y el desarrollo integral, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes puso en marcha una nueva edición del Taller Multideporte. La propuesta está especialmente diseñada para niños y niñas de entre 8 y 12 años, ofreciendo un entorno sano y divertido para el aprendizaje y la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Las actividades se llevarán a cabo en el SUM de la Escuela N° 57 de la localidad. Los encuentros tendrán lugar los días miércoles y viernes, en el horario de 19:00 a 20:00 horas, bajo la coordinación de la profesora Cristina Díaz.



El espacio está pensado como un lugar de encuentro donde los participantes podrán aprender, jugar, compartir y disfrutar, promoviendo el compañerismo y la vida saludable a través del deporte. Esta iniciativa se suma a las distintas propuestas que la gestión local impulsa durante 2026 para acercar la actividad física a todos los vecinos de los distintos parajes.



