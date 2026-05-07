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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Una pizzería de Esquel ofrece 20% de descuento a docentes

"Para acompañar a los docentes en su lucha", explicó Comparada, el dueño de Ftzroya Pizza, local de calle Almafuerte casi A.P. Justo.
Por Redacción Red43

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Frente al debate en redes sociales por el reclamo salarial docente, el dueño de Pizzería Fitzroya se encontró con un comentario en redes sociales que le encendió la lamparita: "esa fuerte mejora no alcanza ni para una pizza en Fitzroya".

 

Como respuesta, la histórica pizzería esquelense decidió darle un descuento del 20% a los trabajadores docentes.

 

"Para acompañar a los docentes en su lucha, que es super justa", explicó su dueño, el "Chino" Comparada. La promoción se suma a distintas propuestas del local para impulsar el comercio gastronómico.

 

El local de calle Almafuerte casi A.P. Justo, propone no solo pizzas, bebidas y demás propuestas gastronómicas, sino también espectáculos variados, desde noches de peña o karaoke, tarot y también los "Pizza a la ciencia", donde la relación con el área de educación ya es un clásico para la cultura local.

 

Este viernes, se presentará en vivo el cantautor local Seba Lino con música patagónica.

 

El sábado, peña bailable con "Tres para el folclore".

 

SL

 

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