Prueba piloto de la app VisitAPS en Trelew

La Secretaría de Salud de la provincia, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, puso en marcha la prueba piloto de la aplicación VisitAPS en el Centro de Atención Primaria de la Salud Pascual Daleoso de Trelew. Esta herramienta digital busca modernizar los procesos de gestión, permitiendo obtener diagnósticos en tiempo real y optimizar las intervenciones del equipo sanitario en las visitas domiciliarias.

Como parte del lanzamiento, se realizó una capacitación en el Punto Digital de la ciudad destinada a supervisores y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno. La iniciativa busca evaluar la efectividad de la aplicación antes de su implementación a gran escala, enfocándose en la correcta carga de datos y la eliminación de las barreras operativas del sistema tradicional.

La jefa del Departamento Provincial de Supervisión de los TCST, Norma Dávila, explicó que el objetivo principal es reemplazar la planilla que llevan al terreno los trabajadores comunitarios por un sistema que permitirá digitalizar toda la información de las visitas domiciliarias. "En la planilla de familia que llevan los trabajadores comunitarios en sus recorridas se incluyen varios datos, información personal y sanitaria de las personas", destacó la funcionaria sobre la importancia del cambio de formato.

Por su parte, la consultora técnica de Nación, Ana Biglieri, resaltó que vienen trabajando en esta versión desde el año 2023 para que sea más dinámica, tenga menos variables y todo sea más ágil y concreto. "En Trelew ya capacitamos al grupo de trabajadores comunitarios para que aprendan a utilizar la herramienta digital, e ingresen con su usuario y contraseña para que ya puedan cargar todas las planillas e iniciar el proceso de digitalización", precisó Biglieri. Finalmente, detalló que Chubut se suma a Santa Cruz, San Juan, Chaco y La Rioja como las provincias donde ya se implementa esta tecnología.

EBW