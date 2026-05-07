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Por Redacción Red43

Larregui tras los rumores de cambios: "El intendente no nos comunicó ninguna modificación"

Ante la información que circuló en medios locales sobre el regreso de una exfuncionaria al área social, el actual secretario afirmó que no tiene información oficial y que sigue trabajando en la planificación del área.
Por Redacción Red43

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En las últimas horas, la gestión municipal de Esquel se vio envuelta en rumores sobre nuevos movimientos en el gabinete. Una noticia difundida por un medio local señalaba que la exconcejal Fabiana Vázquez regresaría a la función pública para reemplazar a Pablo Larregui al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

 

Ante esta situación, el propio Larregui aclaró cuál es su situación actual dentro del Ejecutivo municipal. El funcionario negó haber recibido una notificación formal sobre su salida o el ingreso de una nueva autoridad al área.

 

"Leí la noticia esta mañana, me la han compartido incluso algunos de los empleados", reconoció Larregui, aunque aclaró de inmediato: "En cuanto a información oficial, no estoy al tanto de ningún cambio. No nos ha comunicado el intendente ninguna modificación".

 

Haciendo un balance de lo realizado hasta el momento, Larregui defendió la labor que viene encabezando en una de las áreas más sensibles del municipio. "Creo que se ha hecho un trabajo a conciencia, se le ha podido dar continuidad a un trabajo que ya veníamos haciendo, incluso desde la gestión anterior", sostuvo.

 

Lejos de mostrar señales de retirada, el funcionario enfatizó que la agenda del área está cargada de proyectos para los próximos meses, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

 

"Seguimos planificando lo que viene. Tenemos un invierno por delante que se espera que sea bastante crudo también, así que estamos preparados ya para seguir trabajando", concluyó Larregui, reafirmando su compromiso con la gestión de Matías Taccetta a pesar de las versiones circulantes.


 

 

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