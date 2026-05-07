Chubut: La provincia liderará el Consejo Federal de Medio Ambiente

El Gobierno de la Provincia del Chubut obtuvo un fuerte reconocimiento en lo referido a su política ambiental al ser elegido por unanimidad para presidir el Consejo Federal de Medio Ambiente el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, Juan José Rivera para presidir el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

La elección se dio en el marco de la 114° Asamblea Ordinaria del COFEMA realizada en Buenos Aires, donde el organismo efectuó la renovación de sus autoridades para un nuevo período.

El encuentro se llevó adelante en la sede de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación con la presencia de representantes de todas las jurisdicciones del país, y en ese marco la designación del funcionario del Chubut tuvo la particularidad de ser la figura de consenso elegida por unanimidad de las jurisdicciones argentinas.

Rivera estará acompañado en la vicepresidencia por Vanina Basso de la provincia de La Pampa.

En COFEMA se construye la política ambiental del país de forma federal, articulando las agendas de la Nación y las provincias.

Al respecto, Rivera destacó la importancia de este nuevo rol institucional. “Que Chubut ocupe la Presidencia del COFEMA no sólo es un reconocimiento al compromiso técnico y político de nuestra provincia con la agenda ambiental, sino también una oportunidad para seguir construyendo una política federal que refleje nuestras prioridades territoriales”, destacó.



