Axel Alarcón Daher busca el apoyo de la comunidad para llegar al Mundial de Oceanman

Axel Alarcón Daher ha puesto el nombre de Esquel en lo más alto del deporte nacional. El nadador local logró una histórica clasificación para la Final Mundial de Oceanman, que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en las paradisíacas playas de Miches, República Dominicana.





El pasaporte al Caribe no fue sencillo. Axel debió superar una exigente prueba de 10 kilómetros en las aguas abiertas del embalse Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Acompañado por su entrenadora Gisella Finocchiaro, el esquelense completó el recorrido en 2 horas, 53 minutos y 8 segundos, logrando el primer puesto en su categoría y el lugar 44 en la clasificación general entre miles de competidores.





El desafío de cruzar fronteras

Si bien el logro deportivo ya es una realidad, ahora Axel enfrenta el desafío económico que implica trasladarse hasta Centroamérica. La Final Mundial reunirá a más de 4.000 nadadores y representará un impacto sin precedentes para el turismo deportivo, pero los costos de pasajes, alojamiento y logística recaen sobre el atleta.





Bajo el lema "Tu apoyo me lleva más lejos", el nadador lanzó una Gran Rifa Solidaria para recaudar los fondos necesarios que le permitan representar a nuestra ciudad y al país en esta instancia internacional.

Quien desee colaborar con Axel y participar de la rifa, puede contactarse con el a través de sus redes sociales: @axelalarcon.natacion