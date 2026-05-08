Información directa a tu celular: Ya está activo el canal de WhatsApp de RED43

RED43 informa a la comunidad sobre la disponibilidad de un nuevo canal exclusivo de comunicación a través de WhatsApp. El objetivo es brindar acceso inmediato a la información relevante que sucede en Esquel y Trevelin.

Beneficios de unirse al canal:

Este espacio está diseñado para satisfacer la necesidad de estar informado al instante sobre el acontecer local. Al sumarse, los suscriptores recibirán:

Información de último momento: Los hechos más destacados de ambas ciudades, al instante de ocurrir.

Alertas y Servicios: Actualizaciones esenciales para la vida diaria, como farmacias de turno, estado de rutas, alertas meteorológicas y cortes de servicios programados en la zona de Esquel y Trevelin.

Cobertura seria y profesional: El análisis y la rigurosidad periodística característicos de RED43, ahora directamente en el chat.

Cómo unirse al Canal Esquel / Trevelin

El proceso es sencillo. Solo se deben seguir estos pasos desde el dispositivo móvil:

Hacer clic en el siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7REswI1rcc1qx3wI0S Una vez dentro de WhatsApp, seleccionar la opción "Seguir". ¡Importante! Activar la campana de notificaciones que aparece arriba a la derecha. De esta manera, el teléfono avisará cada vez que se publique una noticia de impacto.

No te quedes afuera. Sumate a la comunidad de RED43 en WhatsApp y tené la verdad donde estés, todo el tiempo.