Información directa a tu celular: Ya está activo el canal de WhatsApp de RED43

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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

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Beneficios de unirse al canal:

 

 

Este espacio está diseñado para satisfacer la necesidad de estar informado al instante sobre el acontecer local. Al sumarse, los suscriptores recibirán:

 

 

  • Información de último momento: Los hechos más destacados de ambas ciudades, al instante de ocurrir.

     

  • Alertas y Servicios: Actualizaciones esenciales para la vida diaria, como farmacias de turno, estado de rutas, alertas meteorológicas y cortes de servicios programados en la zona de Esquel y Trevelin.

     

  • Cobertura seria y profesional: El análisis y la rigurosidad periodística característicos de RED43, ahora directamente en el chat.

     

 

Cómo unirse al Canal Esquel / Trevelin

 

 

El proceso es sencillo. Solo se deben seguir estos pasos desde el dispositivo móvil:

 

 

  1. Hacer clic en el siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7REswI1rcc1qx3wI0S

     

  2. Una vez dentro de WhatsApp, seleccionar la opción "Seguir".

     

  3. ¡Importante! Activar la campana de notificaciones que aparece arriba a la derecha. De esta manera, el teléfono avisará cada vez que se publique una noticia de impacto.

     

 

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