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16 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Buscan sumar personal al equipo 911: cómo inscribirse al curso de emergencias policiales

La Policía del Chubut abre una nueva instancia de formación continua para integrarse al equipo del 911. La propuesta inicia este 17 de agosto y combinará modalidades sincrónicas y asincrónicas. 
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut, a través de la Dirección de Formación y Capacitación Policial y su Área de Formación Continua, lanzó una nueva convocatoria en el marco de su Plan Anual de Capacitación. Se trata del Curso de Operador de Llamadas de Emergencia Policial, pensado para quienes buscan formar parte del equipo integrado del 911 en la provincia.

 

La actividad académica comenzará el próximo 17 de agosto y se dictará bajo una modalidad mixta, combinando cursadas de carácter sincrónico y asincrónico para facilitar la participación. Esta iniciativa está respaldada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut.

 

Quienes tengan interés en realizar la inscripción pueden contactarse directamente a través de WhatsApp al número 280-4382839. También es posible acceder a mayor información y completar el trámite correspondiente ingresando al sitio web oficial de la fuerza policial en https://www.policia.chubut.gov.ar/capacitaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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