Un show internacional imperdible se suma a la agenda cultural de Esquel

El público de la ciudad podrá presenciar por primera vez el espectáculo de Los Endos, la agrupación tributo a Genesis y Phil Collins que llega a Esquel como parte de su Tour Internacional 2026. La presentación propone un recorrido musical por los clásicos que marcaron las décadas de los 70, 80 y 90, interpretados con la fidelidad sonora y la precisión instrumental que caracteriza al conjunto.

La cita tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto a las 20:00 horas en las instalaciones del Auditorio Municipal, ubicado en la calle Belgrano 330. Las entradas tienen un costo inicial de $40.000 y ya se pueden adquirir de forma online a través del sitio web hubartpass.com.