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16 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Un show internacional imperdible se suma a la agenda cultural de Esquel

Una propuesta musical de nivel internacional desembarca en la ciudad para recorrer los grandes clásicos de los 70, 80 y 90 en una noche histórica. Conocé la fecha del show y cómo conseguir las entradas. 
Por Redacción Red43

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El público de la ciudad podrá presenciar por primera vez el espectáculo de Los Endos, la agrupación tributo a Genesis y Phil Collins que llega a Esquel como parte de su Tour Internacional 2026. La presentación propone un recorrido musical por los clásicos que marcaron las décadas de los 70, 80 y 90, interpretados con la fidelidad sonora y la precisión instrumental que caracteriza al conjunto.

 

La cita tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto a las 20:00 horas en las instalaciones del Auditorio Municipal, ubicado en la calle Belgrano 330. Las entradas tienen un costo inicial de $40.000 y ya se pueden adquirir de forma online a través del sitio web hubartpass.com.

 

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