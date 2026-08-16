Vialidad Nacional emitió un nuevo parte: el estado de los caminos en la provincia

Vialidad Nacional difundió el segundo parte diario sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia de Chubut, correspondiente a la tarde del domingo 16 de agosto. Según la información suministrada a las 16:00 horas, todas las rutas nacionales del territorio provincial se encuentran transitables pero con la recomendación general de hacerlo con precaución.

En la Ruta Nacional Nº 3, los tramos entre Arroyo Verde, Puerto Madryn, Trelew, Garayalde, Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz presentan condiciones de calzada normal, aunque con sectores deformados, presencia de baches en ciertas zonas y banquinas húmedas o inestables con barro. Asimismo, se alerta por la constante presencia de animales sueltos y ráfagas de viento. En el acceso norte a Trelew hay un desvío habilitado por tareas de equipos viales, mientras que sobre la calzada a la altura de Garayalde y Comodoro Rivadavia se realizan aplicaciones de sal.

Respecto a la Ruta Nacional Nº 40, desde El Bolsón hasta la zona de Gobernador Costa y empalme con la Ruta 26, el tránsito requiere especial atención. Se reportan calzadas húmedas o mojadas por lluvias y lloviznas aisladas, presencia de nieve y barro en banquinas, y sectores donde se está distribuyendo sal para evitar congelamientos. En el tramo comprendido entre Gobernador Costa y la Ruta 26, se advierte sobre la existencia de desvíos de ripio con extrema precaución por barro entre las localidades de Facundo y Tamariscos.

En el corredor de la Ruta Nacional Nº 259, la circulación entre la Ruta 40, Esquel y Trevelin se desarrolla con calzada normal y presencia de sal en algunos sectores, con banquinas húmedas y barro. Por su parte, el tramo de ripio hacia el límite con Chile se mantiene húmedo, exigiendo máxima cautela al conducir por banquinas inestables y la presencia de maquinaria trabajando en la zona.

En la Ruta Nacional Nº 25, en el trayecto de Rawson a Tecka, la calzada se encuentra normal pero con deformaciones y baches puntuales en tramos como Los Altares y Paso de Indios. Además, entre el kilómetro 259 y 261 funciona un desvío de ripio con barro. En tanto, las rutas 26 y 260 registran vientos fuertes, sectores con barro y presencia de bancos de niebla en el camino de ripio hacia el límite con Chile.

EBW