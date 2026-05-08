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Por Redacción Red43

Accidente en Ruta 3: volcó un camión con 10 toneladas de langostinos en cercanías a Garayalde

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana debido a la presencia de escarcha en la calzada. El conductor del vehículo resultó ileso, mientras que la carga debió ser trasvasada a otra unidad de la empresa pesquera.
Por Redacción Red43

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Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes, cerca de las 10:00 horas, sobre la Ruta Nacional N°3. Un camión perteneciente a la empresa Pesquera del Sud, que transportaba una carga de 10 toneladas de langostinos, volcó a la altura del kilómetro 1685, en las inmediaciones de la localidad de Garayalde.

 

El vehículo, un Mercedes-Benz que circulaba en sentido sur-norte, perdió la estabilidad producto de las adversas condiciones climáticas que afectan a la región. La combinación de mal tiempo y la formación de escarcha sobre el pavimento habrían sido las causas principales que llevaron al conductor a perder el control de la unidad, terminando volcado sobre la banquina con su carga desparramada.

 

A pesar de la magnitud del vuelco, el chofer del camión no sufrió heridas. Tras el accidente, fue asistido por personal del puesto sanitario de Garayalde, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones.

 

Horas después del hecho, se montó un operativo en el lugar para remover las casi 10 toneladas de mariscos que habían quedado sobre el terreno. La mercadería fue depositada en otro camión de la misma firma para completar el traslado.

 

Ante la persistencia de las bajas temperaturas y la presencia de hielo en distintos tramos de la Ruta 3, las autoridades reiteran el pedido de extrema precaución a los conductores, solicitando transitar con velocidad reducida y verificar el estado de las calzadas antes de emprender viaje.

 

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