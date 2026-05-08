Venta de tierras del Ejército: Taccetta viajará a Buenos Aires para frenar la subasta

El intendente Matías Taccetta se mostró sorprendido y preocupado tras conocerse la decisión del Gobierno Nacional de poner a la venta tierras pertenecientes al Ejército Argentino en Esquel. Se trata de un sector de cuatro hectáreas y media donde la municipalidad ya había iniciado inversiones para el desarrollo de un complejo deportivo y recreativo. "Nos desayunamos hoy con que tenemos que frenar toda esta planificación que llevamos en la gestión; no sabemos quién tomó la decisión", manifestó el mandatario local, recordando que existe un convenio de uso por 30 años firmado en 2021.

Ante esta situación, Taccetta confirmó que viajará a Buenos Aires el próximo 18 de mayo para reunirse con autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El objetivo es claro: buscar la suspensión de la subasta o, en última instancia, negociar la participación del municipio en la compra de los terrenos. "Ese sector se soñó como un lugar deportivo, no tenemos muchos espacios así en la ciudad. Sería una cosa muy rara el Estado comprándole al Estado, pero si no queda otra, lo haremos para que eso pertenezca a Esquel", aseguró.

El proyecto municipal para estas tierras, denominado Parque de la Bandera, contemplaba una inversión de casi 400 millones de pesos. Entre las obras planificadas se incluían canchas de fútbol de césped sintético, vestuarios, baños y un paseo recreativo con una locomotora y vagones de La Trochita. "Habíamos preparado la licitación para la compra del césped sintético y ya realizamos obras de tendido eléctrico y agua. Lamentablemente, esta noticia nos pone un freno a un compromiso que ya teníamos con la Liga Independiente", concluyó el intendente.

EBW