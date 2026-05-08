Esquel: se esperan lluvias y fuertes ráfagas de viento para este viernes

Esquel y la zona cordillerana se preparan para un cierre de semana con condiciones climáticas adversas. Según el pronóstico para este viernes 8 de mayo de 2026, la ciudad experimentará un marcado descenso de temperatura y la presencia de precipitaciones en diversas formas a lo largo de todo el día.

La jornada comenzará con una madrugada fría, con una temperatura de -2°C y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, las condiciones empeorarán a partir de la mañana, cuando se espera el inicio de lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Esta inestabilidad se mantendrá de forma constante durante la tarde y la noche.

Uno de los factores determinantes del viernes será el viento. Desde la mañana, los vientos del sector sudoeste soplarán a velocidades de entre 42 y 50 km/h, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando velocidades constantes de hasta 59 km/h.

La mayor preocupación radica en las ráfagas, que se prevén de gran intensidad. Durante la mañana y la tarde, las ráfagas podrían situarse entre los 60 y 69 km/h, disminuyendo levemente hacia la noche (51-59 km/h) cuando el viento rote hacia el sector sur.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá gélido durante las primeras horas con una mínima de -2°C. Hacia la tarde, se espera que el termómetro apenas alcance una máxima de 1°C, temperatura que se mantendría estable hasta el final del día.

Ante este panorama de nieve, lluvia y fuertes ráfagas, se recomienda a los vecinos extremar las precauciones al circular por la vía pública, evitar dejar objetos sueltos en balcones o patios y prestar especial atención al estado de las rutas ante la posible acumulación de nieve o formación de hielo.