Salud Renal: Profesionales del Hospital Zonal de Esquel brindan consejos para proteger los riñones

Los riñones cumplen funciones vitales que van mucho más allá de lo que solemos imaginar. No solo se encargan de filtrar la sangre y eliminar toxinas de forma ininterrumpida durante todo el día, sino que también intervienen directamente en el metabolismo y en la generación de glóbulos rojos. Por este motivo, profesionales de la salud del Hospital Zonal de Esquel lanzaron una serie de recomendaciones y "desafíos" diarios para que la comunidad pueda mejorar su calidad de vida y proteger estos órganos esenciales.

Una de las premisas fundamentales para el correcto funcionamiento renal es la hidratación adecuada. Según los especialistas, es indispensable consumir al menos dos litros de agua potable por día. En este sentido, lanzaron un reto directo a la población: registrar cuánta agua se toma realmente en una jornada para tomar conciencia del hábito.

Asimismo, hicieron una advertencia clara respecto a las bebidas azucaradas o energizantes, señalando que su consumo es perjudicial para la salud renal. El consejo de los profesionales es contundente: "Cambiá el vaso de gaseosa o la botella de energizante por agua potable".

Otro de los puntos críticos abordados por el equipo de salud del Hospital es el daño que causa la automedicación. Medicamentos de uso común, como el ibuprofeno y otros antiinflamatorios, afectan directamente la salud de los riñones si se consumen sin supervisión médica. "El compromiso es no automedicarse", insistieron.

Del mismo modo, advirtieron sobre el uso de suplementos deportivos sin control profesional bajo la falsa creencia de que "más músculo siempre es mejor". Los especialistas recordaron que estos productos pueden sobrecargar la función renal si no están debidamente indicados por un experto.

La actividad física no solo beneficia al corazón, sino que es un pilar para la salud de los riñones al ayudar a mantener niveles óptimos de tensión arterial, peso y glucemia. Para fomentar este hábito, el equipo del Hospital propuso un desafío concreto para los vecinos: caminar al menos 37 minutos cada día.

Finalmente, instaron a la comunidad a reflexionar sobre la tríada de alimentación, hidratación y prevención general como la mejor herramienta para evitar enfermedades crónicas. Cuidar los riñones hoy es, en definitiva, asegurar el equilibrio de todo el organismo.