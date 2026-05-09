Sábado con cielo nublado y ráfagas de viento por la mañana

El servicio meteorológico para la ciudad de Esquel indica que este sábado 9 de mayo se presentará con condiciones climáticas estables en cuanto a precipitaciones, pero con un marcado descenso de temperatura, especialmente durante la madrugada y la mañana.

El tiempo, momento a momento

De acuerdo al detalle del pronóstico, así se comportará el clima a lo largo del día:

Madrugada: El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 0°C. El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Mañana: Se mantendrá la nubosidad parcial y la temperatura seguirá en 0°C. En este período se registrarán los vientos más intensos, con ráfagas provenientes del oeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

Tarde: Será el momento más agradable de la jornada, alcanzando una temperatura máxima de 7°C. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento disminuirá su intensidad, manteniéndose entre 7 y 12 km/h.

Noche: Para el cierre del sábado, se espera que la temperatura descienda hasta los 2°C. El viento rotará hacia el noroeste manteniendo una velocidad leve.

Sin lluvias a la vista

Para quienes tengan planeado realizar actividades al aire libre o asistir a los eventos de la agenda deportiva y cultural de la ciudad, la buena noticia es que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el sábado.

Se recomienda a los vecinos circular con precaución durante la mañana debido a las ráfagas de viento y salir debidamente abrigados, dado que la sensación térmica se mantendrá baja durante gran parte del día.