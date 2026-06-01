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01 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Concluyeron la obra de 13 cuadras de cordón cuneta en Esquel

La Municipalidad de Esquel terminó la construcción de cordones cuneta en diferentes sectores de la ciudad. Los trabajos demandaron una inversión de 300 millones de pesos y continuarán después del invierno. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel terminó la ejecución de la obra de cordones cuneta en distintos sectores de la ciudad, en el marco del plan de infraestructura vial de la gestión del intendente Matías Taccetta. Los trabajos contaron con una inversión de 300 millones de pesos y la planificación prevé la continuidad de las tareas una vez finalizado el invierno.

 

La obra comprendió la construcción de cordones cuneta en cuatro cuadras de calle Darwin, entre Don Bosco y Alvear; calle Brun, entre Alvear y Alsina; calle Dante Brozzi, entre Ameghino y 9 de Julio; y calle Fleming, entre Ameghino y Alvear.

 

 

 

Desde el municipio informaron que esta intervención forma parte de una planificación orientada a modificar la infraestructura vial en distintos barrios de Esquel, con el objetivo de cambiar las condiciones de las calles para futuros trabajos de adoquinado o pavimentación.

 

Al respecto, el intendente Matías Taccetta señaló que "esta es una obra que responde a una demanda de los vecinos y forma parte del compromiso que asumimos de seguir modificando la infraestructura urbana de Esquel. Cada cuadra que avanzamos significa más seguridad, mejor circulación y una ciudad más ordenada".

 

Asimismo, remarcó que "a pesar del contexto económico que vivimos a nivel nacional, seguimos gestionando y administrando los recursos con responsabilidad para concretar obras que transforman la realidad de los barrios. Estas 13 cuadras de cordones cuneta representan una inversión que queda para toda la comunidad".

 

Finalmente, Taccetta señaló que el municipio continuará ejecutando obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de acompañar el crecimiento de Esquel y brindar servicios a los vecinos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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