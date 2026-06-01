Decreto 407/26: todo lo que hay que saber sobre la reglamentación de la modernización laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los alcances del Decreto 407/26, que reglamenta la Ley de Modernización Laboral. Con esta normativa, el funcionario busca actualizar leyes que, según definió, fueron creadas para un mundo que "ya no existe más". A través de sus declaraciones, el ministro subrayó que el decreto busca modernizar el mercado laboral, impactando en trabajadores, empleadores y sindicatos.





Nuevos lineamientos para la relación laboral

La reglamentación introduce cambios operativos destinados a la digitalización y simplificación de trámites:

Las licencias médicas deberán ser gestionadas obligatoriamente mediante receta digital para brindar trazabilidad al diagnóstico y evitar dudas.

Se implementarán procedimientos digitales para las notificaciones laborales y se faculta a la Secretaría de Trabajo para avanzar en la digitalización administrativa.

Los acuerdos de desvinculación por común acuerdo podrán ser homologados formalmente ante la autoridad administrativa.

Se habilitará un mecanismo para que los empleadores conozcan de manera fehaciente las altas y bajas de los trámites jubilatorios de sus trabajadores.

El régimen de servicios eventuales será más ágil mediante una inscripción "simple, gratuita y electrónica", con habilitación automática tras quince días hábiles por silencio positivo.

Sobre los servicios eventuales, el ministro afirmó que el esquema "desmantela la burocracia vigente desde hace 20 años" y facilita el acceso al rubro en el interior del país.

Se autoriza el pago de gastos de transporte contra comprobantes y la cobertura de servicios de comedor en locales de cercanía.

Transparencia y el nuevo recibo de sueldo

Sturzenegger explicó que el nuevo esquema de recibo de sueldo busca que los trabajadores conozcan el costo total de su puesto laboral y qué sucede con las deducciones. El recibo se dividirá en tres partes:

Contribuciones del empleador: Se detallarán obligatoriamente todos los fondos abonados por el empleador, incluyendo los dirigidos a sindicatos, federaciones y organismos de seguridad social. Al respecto, el ministro afirmó: "Se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino".

Bloque tradicional: Se conservará la estructura habitual de salario bruto, descuentos y salario neto.

Desagregación fiscal y sindical: Se incluirá una representación gráfica de la "cuña fiscal y sindical", exponiendo qué se recauda sobre el sueldo neto y hacia dónde fluye ese dinero. Según Sturzenegger, el objetivo es que "ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo".

Cambios en la representación sindical y convenios

El ministro argumentó que la ley necesitaba una actualización frente a convenios "negociados hace más de 50 años" y firmados por partes que muchas veces ya no existen. Entre los cambios principales se encuentran: