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01 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Ignacio Freeman y Sheyla Reyes Jones ganaron la competencia de Mountain Bike en Sierra Colorada

Contó con el apoyo de Chubut Deportes y el acompañamiento de la Secretaría Municipal de Deportes de Trevelin
Por Redacción Red43

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Ignacio Freeman, entre los varones y Sheila Reyes Jones, entre las mujeres, fueron los más rápidos en la competencia de Mountain Bike que tuvo lugar en el paraje de Sierra Colorada.

 

La prueba, que contó con categorías promocionales y competitivas, tuvo largada y llegada en el emblemático espacio rural con el nombre de la “Casita de Lala”, recorriendo un exigente y atractivo circuito hacia el Cerro El Quemado, que luego los acercó a la escuela de Lago Rosario para continuar hacia Sierra Colorada.

 

 

En la clasificación general de caballeros, se impuso el esquelense Ignacio “Iki” Freeman que se consagró ganador tras una intensa disputa con Marcos Aga, quien finalizó en la segunda posición, en tanto el podio lo completó Alex Millapinda Carabajal, de Futaleufú (Chile).

 

Entre las damas, la trevelinense Sheila Reyes Jones obtuvo el primer puesto, seguida por Vanesa Fuentealba y Jessica Herpsomer.

 

 

En la categoría juveniles, el triunfo fue para Martín Cárdenas Llanquilef, mientras que Fabián Ignacio Sepúlveda ocupó el segundo lugar.

 

Esta competencia reunió competidores de Esquel, Trevelin, El Maitén y Futaleufú, quienes destacaron la organización del evento y la cálida atención de parte de Federico Jones y su equipo, así como el acompañamiento brindado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y Chubut Deportes, que hicieron posible una nueva fiesta del ciclismo de montaña.

 

 

Las clasificaciones por categoría:

 

Promocionales Damas

 

1° Juliana Capello

 

2° Yanina Diaz

 

3° María José Caramelli

 

Promocionales Caballeros

 

1° Maximiliano Baldebenito

 

2° Mauro Méndez

 

3° Jorge Buger

 

 

Competitivo Damas

 

Categoría Elite

 

1° Sheila Reyes Jones

 

Categoría A2

 

1° Florencia Devetak

 

2° Soledad Jones

 

Categoría B1

 

1° Vanesa Fuentealba

 

2° Jesica Herpsomer

 

3° Tania Celi

 

 

Competitivo Caballeros

 

Categoría Juveniles

 

1° Martin Cárdenas Llanquilef

 

2° Fabian Ignacio Sepúlveda

 

Categoría Elite

 

1° Alex Millapinda Carabajal

 

2° Facundo Joaquín Alarcón

 

3° David Bravo

 

Categoría A1

 

1° Ignacio Freeman

 

2° Luciano Cretton

 

3° Franco David Campos

 

Categoría A2

 

1° Alexis Jacobsen

 

2° Matías Roa

 

3° Heriberto Vallejos

 

Categoría B1

 

1° Marcos Aga

 

2° Edgardo González

 

3° Martin Grabauskas

 

Categoría B2

 

1° Gustavo Fernández

 

2° Flavio Purceli

 

3° Víctor Amoretti

 

Categoría C1

 

1° Carlos Rain

 

2° Rolando Espinosa

 

3° Osvaldo Irastorza

 

Categoría C2

 

1° Juan Jazal

 

2° Fabián Espinosa

 

Categoría D1

 

1° Luis Alberto Colombil

 

2° Andino Barrientos

 

Categoría D2

 

1° Gustavo Freeman

 

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