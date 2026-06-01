Trevelin: convocatoria para Talleres Culturales

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que durante todo el mes de junio permanecerá abierta la convocatoria para la presentación de proyectos destinados a integrar la propuesta de Talleres Culturales correspondiente al segundo período del año 2026. La iniciativa está dirigida a artistas, docentes, artesanos, hacedores culturales y a todas aquellas personas que deseen compartir conocimientos, experiencias, oficios o expresiones artísticas a través de espacios de formación y encuentro comunitario.

Las propuestas podrán presentarse de manera presencial en el Centro Cultural Municipal, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 12:00 horas, o enviarse por correo electrónico a centroculturaltrevelin@gmail.com. Los proyectos deberán incluir nombre del proyecto, fundamentación, objetivos, espacio físico sugerido, días y horarios sugeridos, arancel por asistente y currículum del responsable de la propuesta.

Desde la Secretaría de Cultura y Educación destacaron que cada proyecto tendrá una duración cuatrimestral y que esta convocatoria busca ampliar y fortalecer la oferta cultural local, promoviendo espacios de aprendizaje, creación e intercambio para vecinos y vecinas de todas las edades. Para más información, las personas interesadas pueden acercarse al Centro Cultural Municipal de lunes a viernes, de 7hs a 12hs o comunicarse a través del correo electrónico oficial de la convocatoria.

EBW