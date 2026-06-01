Chubut fortalece el acompañamiento territorial a la niñez y adolescencia

En el marco del Día Internacional de las Infancias, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante en Rawson la Jornada de Reconocimiento y Fortalecimiento Territorial de las políticas de Niñez, Adolescencia y Familia, un espacio de encuentro destinado a visibilizar y fortalecer el trabajo que se desarrolla en todo el territorio provincial mediante el Sistema Provincial de Medidas Alternativas.

La actividad reunió a equipos técnicos, referentes territoriales e instituciones que integran esta red de acompañamiento y cuidado, con el objetivo de reconocer el compromiso cotidiano que sostienen en cada localidad y continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la protección integral y restitución de derechos.

Protección integral

A través de este sistema, la Provincia acompaña y sostiene espacios de cuidado para niños, adolescentes y familias en distintas localidades de Chubut, generando respuestas concretas y cercanas que garantizan contención, acompañamiento y acceso efectivo a derechos.

Estos dispositivos territoriales cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de muchas familias, promoviendo entornos de cuidado, escucha y protección integral, y fortaleciendo los vínculos comunitarios desde una mirada de corresponsabilidad y con una presencia activa del Estado en cada territorio.

Red comunitaria

La jornada permitió además compartir experiencias de trabajo, poner en valor el recorrido y la tarea que cada equipo desarrolla diariamente, y renovar el compromiso de seguir consolidando una política pública territorial que priorice el bienestar, la protección y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias en toda la provincia.

En ese marco, el subsecretario de Desarrollo Humano, Christian Aprossof, destacó que “fortalecer estos espacios significa fortalecer la red comunitaria que acompaña a niños, adolescentes y familias todos los días, construyendo comunidades más presentes y comprometidas con el cuidado y la garantía de derechos en toda la provincia”.