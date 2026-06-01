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Por Redacción Red43

Hallan una nueva especie de caracol marino de 16 millones de años en Gaiman

Especialistas del CONICET descubrieron en Bryn Gwyn un fósil que podría ser el origen de especies actuales, duplicando además el registro de invertebrados en la zona.
Por Redacción Red43

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Un grupo de especialistas del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET) realizó un descubrimiento significativo en la zona de Bryn Gwyn, Gaiman. Los investigadores hallaron una nueva especie de caracol marino que habitó la región hace aproximadamente 16 millones de años.

 

Este hallazgo se produjo en la formación Gaiman, un área con una antigüedad estimada de entre 16 y 21 millones de años. Aunque la zona es conocida históricamente por sus vertebrados marinos, el conocimiento sobre los invertebrados que habitaron el lugar era muy limitado hasta este momento.

 

El nuevo caracol fue bautizado como Buccinanops halleri. El nombre rinde homenaje a Miguel Haller, un prestigioso geólogo del CENPAT fallecido en febrero de 2025, quien fue el primero en formalizar la Formación Gaiman. Se considera que este espécimen es el registro más antiguo de su género, lo que sugiere que podría tratarse del origen de los caracoles que actualmente se encuentran en las playas de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

 

 

El equipo, integrado por Damián Pérez, Mariel Ferrari, Nicolás Farroni, Aylén Allende Mosquera y José Cuitiño, logró identificar un total de 27 taxones, duplicando la biodiversidad registrada hasta hoy en la zona. Además, se identificaron por primera vez en esta área grupos como los braquiópodos y los escafópodos, desconocidos hasta el momento en dicho horizonte geológico.

 

 




M.G

 


 

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