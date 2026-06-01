Conciliación obligatoria: queda suspendida la medida de fuerza de ATE

La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno provincial, dejando sin efecto la medida de fuerza de 72 horas anunciada por el gremio para los días 1, 2 y 3 de junio.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N° 140/2026 de la Subsecretaría de Trabajo, luego de que ATE notificara formalmente la realización de un paro total de actividades y retención de servicios en toda la Administración Pública Provincial.

En los fundamentos de la resolución, la cartera laboral señaló que existe un conflicto colectivo de trabajo que afecta tanto a las partes involucradas como al normal funcionamiento de los servicios públicos, por lo que consideró necesario encauzar la situación a través de una instancia de diálogo.

La medida establece la conciliación obligatoria por un plazo de quince días hábiles a partir de las 00 horas del lunes 1 de junio de 2026. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado anterior al conflicto.

Por otra parte, la resolución también requiere al Gobierno provincial que no adopte sanciones disciplinarias, despidos ni medidas que puedan perjudicar a los trabajadores involucrados en el conflicto durante la vigencia del proceso conciliatorio.

Finalmente, se fijó una audiencia entre las partes para el lunes 15 de junio a las 15:00 horas en la sede central de la Secretaría de Trabajo de Chubut, en Rawson, con el objetivo de avanzar en una instancia de negociación que permita alcanzar acuerdos y superar el conflicto.

R.G