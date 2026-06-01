Un peatón y una motociclista fueron hospitalizados tras un accidente

Un accidente en El Bolsón dejó este sábado por la tarde a dos personas hospitalizadas luego de una colisión entre una motocicleta y un peatón en la intersección de avenida San Martín y Hube.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el aviso ingresó minutos antes de las 18 hs, a través de varios llamados que alertaban sobre un choque entre una moto y una persona mayor de edad que se desplazaba caminando por la zona.

Tras la comunicación, se despachó una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron que personal policial y del hospital ya se encontraban trabajando en la asistencia de los involucrados.

De acuerdo con la información brindada, la persona adulta que caminaba por la calle habría sufrido una fractura de cadera como consecuencia del impacto. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladada en ambulancia al hospital para una evaluación médica más profunda.

Por otra parte, una de las mujeres que circulaba en la motocicleta también debió ser derivada al hospital. Presentaba un golpe en el lado derecho del rostro y fue asistida por personal sanitario.

Un hecho inesperado durante la asistencia

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, los bomberos también atendieron a un hombre que pasaba por el sector y fue mordido por un perro.

Aunque esta situación no estaría relacionada directamente con la colisión, requirió atención por parte de quienes trabajaban en el lugar.

O.P.