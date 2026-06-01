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Por Redacción Red43

Prácticas de tiro: piden evitar circular por la zona de la laguna Willmanco

Las actividades se llevarán a cabo del 2 al 6 de junio en el polígono del Regimiento de Esquel, "Los Blancos". Por razones de seguridad, estará limitada la circulación en el sector de la laguna Willmanco y áreas cercanas.
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut informó que durante la semana del 2 al 6 de junio realizará prácticas de tiro en el polígono del Regimiento de Esquel “Los Blancos”, por lo que se restringirá la circulación en la zona de la laguna Willmanco y sus alrededores.

 

La comunicación fue emitida por la Jefatura del Área Unidad Regional Esquel, a cargo de la comisario mayor María Carolina Pauli, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el desarrollo de las actividades programadas.

 

Según se indicó, los ejercicios tendrán lugar entre las 9:00 y las 16:00 horas y contarán con la participación de personal de la Policía de la Provincia del Chubut.

 

Desde la fuerza señalaron que la medida de restricción responde exclusivamente a cuestiones de seguridad, debido a que las prácticas se desarrollarán en un sector próximo a la laguna Willmanco y zonas aledañas.

 

Por tal motivo, se solicitó a vecinos, visitantes y personas que habitualmente transitan por el lugar que respeten las indicaciones y eviten circular por el área durante los horarios establecidos para las prácticas.

 

La Policía recordó que estas actividades forman parte del entrenamiento habitual del personal y agradeció la colaboración de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de las jornadas previstas.

 

 

 

R.G

 

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