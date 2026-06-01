Prácticas de tiro: piden evitar circular por la zona de la laguna Willmanco

La Policía del Chubut informó que durante la semana del 2 al 6 de junio realizará prácticas de tiro en el polígono del Regimiento de Esquel “Los Blancos”, por lo que se restringirá la circulación en la zona de la laguna Willmanco y sus alrededores.

La comunicación fue emitida por la Jefatura del Área Unidad Regional Esquel, a cargo de la comisario mayor María Carolina Pauli, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el desarrollo de las actividades programadas.

Según se indicó, los ejercicios tendrán lugar entre las 9:00 y las 16:00 horas y contarán con la participación de personal de la Policía de la Provincia del Chubut.

Desde la fuerza señalaron que la medida de restricción responde exclusivamente a cuestiones de seguridad, debido a que las prácticas se desarrollarán en un sector próximo a la laguna Willmanco y zonas aledañas.

Por tal motivo, se solicitó a vecinos, visitantes y personas que habitualmente transitan por el lugar que respeten las indicaciones y eviten circular por el área durante los horarios establecidos para las prácticas.

La Policía recordó que estas actividades forman parte del entrenamiento habitual del personal y agradeció la colaboración de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de las jornadas previstas.

R.G