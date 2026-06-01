La UCR de Esquel rechazó cambios en la Ley de Zona Fría

El Comité Departamental Esquel de la Unión Cívica Radical manifestó su preocupación por la modificación de la Ley Nacional N.º 27.637 de Zona Fría, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que aguarda su tratamiento en el Senado.

A través de un comunicado, la conducción partidaria advirtió que el proyecto propone modificar el alcance de la bonificación vigente para los usuarios residenciales de las regiones incluidas en el régimen de Zona Fría, lo que implicaría una reducción significativa del beneficio que actualmente reciben miles de familias patagónicas.

Desde la UCR señalaron que, debido a las condiciones climáticas de la región, el acceso al gas natural constituye una necesidad esencial durante gran parte del año y no un servicio más. En ese sentido, remarcaron que cualquier disminución en los descuentos vigentes tendría un impacto directo sobre la economía de los hogares.

"Las condiciones climáticas de nuestra región hacen que el acceso al gas natural no constituya un servicio más, sino una necesidad esencial durante gran parte del año", expresaron desde el Comité Departamental.

Asimismo, instaron a las senadoras nacionales por Chubut a rechazar cualquier modificación que implique una reducción del beneficio establecido por la ley. El pedido estuvo dirigido particularmente a la senadora nacional Edith Terenzi, referente radical de la provincia.

La dirigencia partidaria reclamó que se mantenga la bonificación actual del 50% sobre la tarifa plena de gas, incluyendo los conceptos de cargo fijo, consumo, transporte y distribución para las provincias patagónicas ubicadas al sur del Río Colorado: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Finalmente, desde la UCR Esquel sostuvieron que las características geográficas, climáticas y sociales de la Patagonia justifican plenamente la continuidad del régimen vigente y consideraron que el beneficio constituye una herramienta fundamental para garantizar condiciones de mayor equidad para los habitantes de la región.

R.G