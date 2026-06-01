Chubut: envían a la Legislatura un proyecto de exenciones impositivas para PyMEs

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para implementar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones en el territorio provincial. Esta iniciativa busca complementar el esquema nacional previsto en la Ley N° 27.802, aportando importantes beneficios fiscales locales con el objetivo de potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, fortalecer la competitividad, expandir las exportaciones y propiciar la creación de empleo privado en la región.

Mientras que a nivel nacional el marco normativo establece medidas como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA, la propuesta de la provincia de Chubut sumará exenciones totales en el Impuesto de Sellos, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en otras tasas provinciales. De este modo, se busca consolidar un esquema de incentivos coordinado que brinde previsibilidad a los sectores productivos que decidan invertir a largo plazo.

"Las PyMEs constituyen uno de los principales motores de la economía chubutense, y nuestro compromiso es brindarles previsibilidad y competitividad para que puedan agregar valor, innovar y planificar su crecimiento a largo plazo", aseguró el mandatario provincial al referirse al impacto esperado de la norma.

El proyecto detalla que las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con la aprobación de ARCA y realicen inversiones productivas en Chubut, recibirán una exención del 100% en el Impuesto de Sellos para todos los actos vinculados al proyecto. También se les otorgará una exención del 100% en Ingresos Brutos por un período de dos años, y el mismo beneficio por dos años en las tasas por cada nuevo trabajador que se incorpore a la plantilla laboral debido a la inversión efectuada. El Ministerio de Producción y la Agencia de Recaudación del Chubut podrán prorrogar estas ventajas fiscales por tres años adicionales.

"Representa una herramienta concreta para fortalecer el entramado productivo de nuestra provincia, además de generar las condiciones necesarias para que nuestras PyMEs puedan seguir creciendo, invirtiendo y generando empleo", remarcó Torres. Además, sostuvo que el crecimiento económico requiere un Estado que acompañe a quienes producen y generan oportunidades mediante reglas claras y articulación permanente.

Finalmente, el texto de la ley invita a las municipalidades de la provincia a adherirse a la propuesta mediante ordenanzas propias. De esta manera, los municipios locales quedarían facultados para otorgar exenciones adicionales en tasas de habilitación comercial, seguridad e higiene, y reducciones impositivas en construcción o servicios industriales, ampliando el alcance de los beneficios para el sector privado en cada localidad.

EBW