Más de 30 policías participan de un programa de reentrenamiento operativo en Esquel

La Unidad Regional Esquel puso en marcha esta semana un programa de reentrenamiento policial en técnicas de intervención operativa destinado a efectivos de distintas dependencias de la jurisdicción. La capacitación es llevada adelante por personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y se extenderá durante toda la semana.

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, explicó que la iniciativa forma parte de un trabajo que se viene desarrollando en todas las unidades regionales de la provincia y que ya transita su etapa final. "Este programa se viene desarrollando en todas las unidades regionales, ya finalizando estamos en esta unidad regional", señaló.

Según detalló, el objetivo es actualizar y reforzar conocimientos vinculados a las intervenciones policiales cotidianas. "Lo que se busca es un refrescar de técnicas para al momento que se hacen trabajos de calle, intervenciones, allanamientos, más que nada medidas de seguridad, qué prestar atención al momento de ingresar a una vivienda, a un lugar cerrado, oscuro, qué medidas de protección y qué formas tienen de ingresos", indicó.

La capacitación alcanza a personal de las 18 dependencias policiales que integran la jurisdicción de la Unidad Regional Esquel. "Están siendo capacitados personal policial de las 18 dependencias que tenemos nosotros a cargo en nuestra jurisdicción", precisó Pauli, quien agregó que participan "alrededor de 32, 33 efectivos".

La actividad comenzó con una instancia teórica y continuará con ejercicios prácticos en el polígono del Regimiento de Esquel. En ese marco, la funcionaria informó que "a partir de mañana, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde, van a realizar prácticas de tiro, ejercicios de tiro en lo que es el polígono del regimiento".

Por este motivo, la Policía solicitó a la comunidad tomar precauciones al circular por el sector de la laguna Willmanco y sus alrededores entre el martes y el viernes durante los horarios establecidos. "Les solicitamos a la sociedad que tengan precaución en esa margen horaria, de andar circulando en lo que es la zona de la laguna Willmanco y todos sus alrededores, en razón de las prácticas que se van a llevar adelante", expresó.

R.G