Chubut promueve medidas contra enfermedades respiratorias

El Gobierno del Chubut, por medio de la Secretaría de Salud provincial, recordó a la población la disponibilidad de medidas sencillas y eficaces para prevenir patologías respiratorias, debido al incremento en la circulación de virus durante el otoño e invierno.

Desde la cartera sanitaria se detallaron los cuidados principales para mitigar la propagación del virus. Entre las recomendaciones esenciales se encuentran el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la ventilación regular de los ambientes cerrados, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar, y descartar los pañuelos utilizados. También se aconseja sostener la lactancia materna en menores de dos años y evitar compartir elementos de uso personal como el mate, vasos o cubiertos.

Frente a la manifestación de síntomas como fiebre alta, dolores corporales, de cabeza o de garganta, tos y congestión, las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de permanecer en el hogar y hacer reposo. En situaciones donde resulte indispensable asistir a un Hospital o Centro de Salud, se vuelve mandatorio el uso correcto del barbijo. A su vez, se solicita evitar el contacto directo con los grupos de mayor riesgo, tales como embarazadas, menores de dos años y mayores de 65 años, por un período mínimo de cinco días. Por último, se resaltó la relevancia de mantener al día el esquema de vacunación correspondiente a cada grupo de edad y condición.

EBW