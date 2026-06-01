Esquel: dos incendios dejaron perdidas materiales y se investigan los desencadenantes

La Unidad Regional Esquel realizó el fin de semana intervenciones de colaboración en incendios que se suscitaron en el ejido urbano de la ciudad.



La comisario Carolina Pauli detalló que “el día sábado a las 10 de la mañana aproximadamente, en la calle Desalojo del 37, en intersección casi con la Antártida Argentina” comenzó el fuego en un galpón que alcanzó a la casa y a la casa vecina.

En el siniestro se lamentaron daños materiales: “donde habían variados elementos de la propietaria y el inmueble, intervino el personal de bomberos voluntarios, un par de dotaciones, y a raíz de este foco ígneo afectó un poco la estructura del departamento lindante y un vehículo que se encontraba allí estacionado”.



El día domingo ocurrió otro incendio, aproximadamente a las 20 horas: “una de las habitaciones de una vivienda particular, se está tratando de determinar, posiblemente pudo haber sido alguna prenda o algo que esté en las cercanías del calorama, en ninguno de los dos incendios se tuvo que lamentar víctimas de personas, así que más que un incendio estructural no tuvimos mayores intervenciones".

SL

