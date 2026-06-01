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Por Redacción Red43

Prófugo desde 2021 y con captura internacional: Cayó en El Bolsón

El hombre fue identificado durante un control policial. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional emitido en 2021.
Por Redacción Red43

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Un hombre de 32 años que registraba un pedido de captura nacional e internacional fue detenido en El Bolsón por efectivos de la Policía de Río Negro durante un operativo de prevención realizado en distintos sectores de la localidad.

 

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Usina, donde personal de la Comisaría 12° realizaba tareas de control y patrullaje. Durante una identificación de rutina, verificaron los datos del individuo mediante el sistema de emergencias 911 y detectaron que sobre él pesaba un requerimiento judicial vigente.

 

Era buscado por una causa iniciada en Buenos Aires

De acuerdo con la información oficial, el pedido de captura tenía origen en el partido de San Justo, provincia de Buenos Aires.

 

 

La medida había sido emitida en junio de 2021 en el marco de una investigación vinculada a un robo agravado por el uso de un arma de fuego.

 

Tras corroborar la información, procedieron a la detención del hombre en el mismo lugar donde fue identificado.

 

Luego de concretarse la detención, se dio intervención a las instancias judiciales correspondientes para avanzar con las medidas previstas en este tipo de casos.

 

 

O.P.

 

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