La urgencia de escuchar a las infancias ante el abuso intrafamiliar

El Ministerio Público Fiscal de Chubut advirtió sobre la gravedad del abuso sexual infantil en el hogar, señalando que las víctimas suelen usar mecanismos psicológicos como la disociación debido a que el agresor es quien debería cuidarlas. El trauma no siempre se verbaliza linealmente, sino que se expresa en cambios drásticos de conducta y síntomas corporales que la sociedad debe aprender a decodificar. Desde el organismo informaron que el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito ofrece equipos especializados, asesoramiento jurídico, asistencia psicológica y acciones preventivas previas a la denuncia para acompañar de forma integral a las víctimas.

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, y cuando ocurre dentro del hogar, el impacto es devastador. Lejos de ser casos aislados causados por patologías individuales, las investigaciones actuales demuestran que el abuso intrafamiliar se sostiene sobre relaciones asimétricas de poder y dinámicas familiares complejas que perpetúan el secreto y el silencio.

En este contexto, la víctima se encuentra atrapada en una contradicción insoportable, ya que el agresor es la misma persona que debería brindarle cuidado y protección. Para sobrevivir en ese entorno, los niños y niñas suelen activar mecanismos de defensa psicológicos como la disociación, que consiste en desconectarse mentalmente de la situación, la negación o la desmentida. El atacante utiliza su poder emocional y generacional para garantizar que el secreto se extienda en el tiempo, lo que retrasa de manera significativa el momento en que la víctima puede poner en palabras lo que está viviendo.

Por este motivo, los expertos del Ministerio Público Fiscal de Chubut insisten en que la escucha real de las infancias debe trascender la palabra escrita o hablada. El trauma no siempre se verbaliza de forma lineal, sino que se manifiesta a través de cambios drásticos de conducta, retrocesos en el desarrollo, miedos inexplicables y síntomas corporales que el entorno y la sociedad deben aprender a decodificar con sensibilidad.

Frente a esta problemática, la provincia cuenta con equipos de investigación especializados y con el acompañamiento asistencial y de asesoramiento previo a la denuncia por parte del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Este organismo trabaja bajo un Modelo de Atención Integral que permite ofrecer un abordaje interdisciplinario a quienes lo necesiten.

Este abordaje técnico incluye un área de asesoramiento jurídico orientada a brindar información durante el proceso judicial, junto con un módulo de asistencia psicológica enfocado en ayudar a superar los efectos dañosos que el delito hubiera ocasionado. Asimismo, se llevan a cabo acciones de carácter preventivo desarrolladas desde el Área Procomunidad, orientadas a la capacitación, concientización, difusión y sensibilización de la problemática victimológica en la comunidad.

EBW