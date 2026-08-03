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Por Redacción Red43

Un móvil de la Policía Montada de Trevelin volcó en el tramo cercano al Aeropuerto

Ocurrió esta mañana. El móvil se dio vuelta por presencia de hielo. Se dirigían a Gualjaina.
Por Redacción Red43

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Un accidente se registró durante la mañana de este lunes 3 de agosto sobre la ruta que une Esquel con el aeropuerto.

 

Un móvil de la Policía Montada de Trevelin volcó en una curva ubicada a la altura del cruce de las rutas 40 y 259.

 


El comisario Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, indicó que el patrullero se dirigía a Gualjaina para cumplir una diligencia judicial.

 


En el vehículo viajaban cuatro policías, quienes fueron trasladados al Hospital Zonal de Esquel para ser revisado su estado de salud y lesiones posibles.

 

SL

 

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