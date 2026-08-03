Un móvil de la Policía Montada de Trevelin volcó en el tramo cercano al Aeropuerto

Un accidente se registró durante la mañana de este lunes 3 de agosto sobre la ruta que une Esquel con el aeropuerto.

Un móvil de la Policía Montada de Trevelin volcó en una curva ubicada a la altura del cruce de las rutas 40 y 259.



El comisario Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, indicó que el patrullero se dirigía a Gualjaina para cumplir una diligencia judicial.



En el vehículo viajaban cuatro policías, quienes fueron trasladados al Hospital Zonal de Esquel para ser revisado su estado de salud y lesiones posibles.

SL