Una pareja oriunda de Chubut murió aplastada por un árbol en Mendoza

Lo que debía ser el regreso a casa para celebrar un cumpleaños de 15 terminó de la peor manera para una familia con raíces en Chubut.

Una pareja murió este fin de semana luego de que un árbol de gran porte cayera sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143, en la provincia de Mendoza. Las víctimas fueron identificadas como Fabio Germán Pompei, de 46 años, geólogo, y Claudia Fabiana Piedi, de 48. Ambos eran oriundos de Chubut y residían desde hacía un tiempo en Chacras de Coria, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo.

Iban a festejar los 15 de su hija

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado, a la altura de Paso de las Carretas, en el departamento de San Carlos.

La pareja había viajado hasta San Rafael para buscar a su hija de 15 años, que había participado de una actividad deportiva. El plan era regresar a su casa para celebrar su cumpleaños en familia.

Sin embargo, mientras circulaban por la Ruta Nacional 143, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la parte delantera de la camioneta. El impacto fue devastador y ambos murieron en el acto.

En los asientos traseros viajaban la adolescente, que ese mismo día cumplía años, y una mujer de 52 años. Las dos quedaron atrapadas dentro del vehículo, fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli. Horas más tarde recibieron el alta médica.

Qué investigan

Las primeras informaciones señalaron que en la zona se habían registrado fuertes vientos. Sin embargo, periodistas locales indicaron que al momento del accidente ya no existía una alerta meteorológica vigente, por lo que los investigadores buscan establecer qué provocó la caída del árbol.

Los peritajes intentarán determinar si el ejemplar presentaba algún deterioro previo o si existieron otros factores que desencadenaron el desprendimiento.

Dolor en el ámbito deportivo

La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y las instituciones deportivas con las que la familia mantenía un vínculo.

La adolescente integra un club deportivo de Mendoza y había participado de una competencia antes del viaje. Tras conocerse la tragedia, distintas entidades expresaron su acompañamiento a la joven y suspendieron actividades en señal de duelo.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer cómo un viaje que tenía como destino un festejo familiar terminó convirtiéndose en una tragedia.

O.P.