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Por Redacción Red43

Escuela n°179: arreglaron la caldera y se retoman las actividades

Desde la dirección de la escuela, informaron que el turno tarde retoma las clases normalmente desde el día de hoy. El comunicado.
Por Redacción Red43

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La Dirección de la Escuela N° 179 “Sofía Kraisleburd” comunica que esta mañana personal de Obras Públicas finalizó la reparación de la caldera, la cual ya se encuentra en funcionamiento.

 


En consecuencia, se reanudan con normalidad las actividades presenciales en el turno tarde.

 

Las actividades en dicha institución habían sido suspendidas durante la mañana de hoy, pero la rápida acción permitió que se retomen las actividades con normalidad, informaron desde la dirección de la escuela.

 

Además, para los padres y familiares de los estudiantes, se creó un canal de WhatsApp para mantener al tanto de este tipo de situaciones, al cual se accede mediante el siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbDYHTf4Y9loVvdY8Q3v

 

SL

 

 

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