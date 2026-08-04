El incendio donde murieron un joven y su perro ¿Qué revelan las primeras pericias?

La investigación por el incendio que el domingo por la noche terminó con la vida de un hombre de 28 años en Mallín Ahogado sumó este lunes nuevos avances. La Fiscalía confirmó que, de acuerdo con las primeras diligencias, hasta el momento no surgieron indicios de que hayan intervenido otras personas en el hecho. Sin embargo, las pericias continúan para establecer cómo comenzó el fuego y en qué circunstancias ocurrió el fallecimiento.

El incendio se registró alrededor de las 22 en una vivienda del barrio Los Milagros, donde la víctima vivía sola. Tal como informó Red43 Comarca Andina en las horas posteriores al hecho, las llamas consumieron por completo la construcción antes de que pudiera ser controlada.

La autopsia será este martes en Bariloche

Desde la Fiscalía informaron que la autopsia se realizará este martes en Bariloche. Además del examen forense, se extraerán muestras para un análisis de ADN que permita confirmar científicamente la identidad de la víctima.

Si bien vecinos de la zona y la documentación encontrada en el lugar aportan fuertes indicios sobre quién era el hombre fallecido, el Ministerio Público Fiscal indicó que la identificación será ratificada mediante los estudios correspondientes.

No encontraron indicios de un hecho intencional

Las primeras actuaciones realizadas en la vivienda no permitieron detectar señales que indiquen la participación de terceras personas.

De todos modos, la investigación sigue abierta y se realizarán nuevas medidas para determinar el origen del incendio y reconstruir lo ocurrido durante los minutos previos al siniestro.

Mientras tanto, personal especializado continúa trabajando sobre los elementos recolectados en el lugar para establecer qué provocó el fuego que destruyó por completo la vivienda y causó la muerte del joven, además de la de su perro, que también fue hallado sin vida dentro de la casa.

O.P.