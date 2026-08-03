El lugar más frío del planeta volvió a romper un récord con una temperatura de -84,1 °C

Mientras gran parte de la Patagonia atraviesa jornadas de bajas temperaturas, en el interior de la Antártida se registró un valor que parece imposible de imaginar.

El pasado 18 de julio, la estación de investigación Concordia alcanzó los -84,1 °C, la temperatura más baja medida en el planeta desde 2012. El registro fue confirmado por el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor (IPEV) y el Programa Nacional Italiano de Investigación Antártica (PNRA), responsables de operar la base.

Las mediciones se realizaron con apenas nueve minutos de diferencia, a las 6:25 y 6:34 de la mañana, hora local.

Por qué hace tanto frío en Concordia

La estación se encuentra sobre la meseta antártica oriental, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 1.100 kilómetros de la costa.

Durante el invierno austral permanece varios meses sin recibir luz solar. A eso se suma una atmósfera extremadamente seca, cielos despejados y una gran altura, condiciones que favorecen que el calor escape constantemente hacia el espacio y permitan alcanzar temperaturas extremas.

Aunque en esa época del año es habitual que los termómetros desciendan por debajo de los -80 °C, el valor registrado este invierno fue el más bajo de los 16 años de funcionamiento de la estación.

¿Contradice al calentamiento global?

A simple vista, un récord de frío podría parecer incompatible con un planeta que atraviesa un aumento sostenido de la temperatura promedio. Sin embargo, los especialistas explican que ambos fenómenos pueden coexistir.

El cambio climático analiza tendencias de largo plazo a escala global, mientras que un registro extremo corresponde a un evento localizado. De hecho, durante el mismo mes en que Concordia marcó -84,1 °C, distintas zonas del hemisferio norte atravesaban intensas olas de calor.

Los investigadores sostienen que mediciones como esta permiten comprender mejor el funcionamiento de la atmósfera y mejorar los modelos utilizados para estudiar la evolución del clima.

Un récord que no supera al histórico

Pese a su magnitud, la marca no alcanzó el récord absoluto de temperatura más baja registrada en la Tierra.

Ese registro continúa perteneciendo a la estación rusa Vostok, también ubicada en la Antártida, donde en 1983 se midieron -89,2 °C, una cifra que sigue siendo la más baja documentada oficialmente.

O.P.