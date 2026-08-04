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04 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Presentan el libro de Rubén Rodríguez y lo recaudado ayudará a reconstruir su taller

El reconocido artesano de El Bolsón firmará ejemplares de La poética de la madera. Todo el dinero obtenido por la venta del libro será destinado a acompañarlo en la reconstrucción de su taller, destruido por el incendio.
Por Redacción Red43

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Este miércoles 6 de agosto, desde las 17.30, el reconocido artesano y ebanista de El Bolsón, Rubén Rodríguez, presentará y firmará ejemplares de La poética de la madera en la Biblioteca Popular Sarmiento de Bariloche, en un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro.

 

La actividad tendrá un fin especial. Todo lo recaudado con la venta de los libros será destinado a colaborar con la reconstrucción del taller donde Rodríguez trabajó durante décadas y que meses atrás fue destruido por un incendio.

 

Homenaje a una vida dedicada a la madera

Editado por el Fondo Editorial Rionegrino (FER), La poética de la madera recorre la trayectoria del artesano, su relación con la madera como materia de creación y el camino que lo convirtió en una de las referencias del oficio en la Patagonia.

 

 

El encuentro busca, además, poner en valor una historia ligada al trabajo artesanal y a la transmisión de saberes que forman parte del patrimonio cultural de Río Negro.

 

"Rubén Rodríguez representa una manera de entender el arte profundamente vinculada al territorio, a la naturaleza y a la identidad de la Patagonia. Cuando acompañamos a un gestor cultural como él, no solo estamos acompañando a una persona, sino también a un oficio, a una historia y a una parte de nuestro patrimonio cultural vivo", expresó el secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile Milstein.

 

Presentación con un fuerte gesto solidario

La presentación del libro adquiere un significado especial después del incendio que destruyó el taller donde nacieron muchas de las obras realizadas por Rodríguez a lo largo de los años.

 

 

Por ese motivo, la firma de ejemplares también será una oportunidad para colaborar con el artesano. La totalidad de lo recaudado será destinada a ayudarlo a recuperar su espacio de trabajo y darle continuidad a su labor.

 

Desde la Secretaría de Cultura invitaron a vecinos, artistas, lectores y público en general a participar de la actividad, que busca acompañar a uno de los referentes del trabajo en madera de la provincia y respaldar la continuidad de un oficio que forma parte de la identidad patagónica.

 

 

O.P.

 

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