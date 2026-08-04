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Por Redacción Red43

Sigue el hielo y el barro en las rutas locales

Los tramos locales continúan afectados por la lluvia y nieve. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Defensa Civil informó el estado de las rutas en la mañana de hoy en Esquel y sus alrededores.

 

El tramo de la Ruta Nacional n°40 en el empalme con la Ruta n°259 y el Aeropuerto, continúa con gran presencia de agua y hielo, por lo que los recaudos continúan advirtiéndose a los conductores.

 

Casi todas las rutas de la zona están transitables con precaución.

 

Predomina hielo/nieve sobre calzada y sectores con barro. Hay equipos viales trabajando en varios tramos.

 

Accesos clave a Esquel y lagos:

 

Esquel - La Hoya (A10): Transitable con precaución por hielo/nieve. Equipos trabajando

 

Esquel - Laguna La Zeta (A27): Hielo/nieve sobre calzada

 

RN40 - Epuyén y Lago Epuyén (A15): Transitable con precaución. Con hielo/nieve en el tramo al lago

 

RN40 - Cholila (RP71): Hielo/nieve. Equipos trabajando

 

RN40 - Trevelin (RP72, RP34): Hielo/nieve. Equipos trabajando

 

Rutas con mayor complicación:A40 a Laguna Falso Engaño, A50 a Lago Vintter, A53 By Pass: Transitable con extrema precaución, solo 4x4

 

RP62, RP12, RP35: Sectores con barro en varios tramos

 

Recomendación: Manejar con cadenas, luces bajas y velocidad reducida. Hay equipos trabajando, así que puede haber demoras.

 

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