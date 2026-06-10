Taccetta: “Cuando este gobierno promete obras, las hace”

El intendente remarcó que desde el inicio de la gestión se estableció como prioridad fortalecer los servicios básicos y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de Esquel. “Cuando empezamos la gestión dijimos que los servicios básicos y los servicios públicos eran la prioridad. Después de 15 años de solicitar obras de agua, energía, gas y cloacas, estamos avanzando en proyectos fundamentales para el desarrollo de la ciudad”, sostuvo.

Entre las iniciativas más importantes mencionó la construcción de la subestación eléctrica Legua 7, una obra de gran importancia para garantizar el abastecimiento energético y acompañar la expansión urbana.

Además, explicó que, más allá de las obras contempladas en distintos programas de financiamiento, el municipio impulsará proyectos que serán licitados y ejecutados directamente por la administración local.

Uno de ellos es el Parque Lineal Urbano Medardo Morelli, una propuesta que contempla la urbanización de casi cinco hectáreas de espacio público y demandará una importante inversión. “Es un plan ambicioso que busca generar nuevos espacios para el encuentro y la recreación de los vecinos”, señaló.

Otra de las obras destacadas es la finalización del Gimnasio Municipal Nº 2 en el barrio Chanico Navarro, una construcción que permanece inconclusa desde hace casi una década. “Tenemos la decisión firme de avanzar para culminar con esa obra”, afirmó Taccetta.

En materia de movilidad urbana, el intendente adelantó que en los próximos días se presentará oficialmente el proyecto de una bicisenda de siete kilómetros que unirá la portada de acceso con el ingreso a Esquel.

La iniciativa se desarrollará en paralelo a las tareas de mejoramiento de la Ruta Nacional 259, obra gestionada ante el Gobierno Provincial y que ya cuenta con el visto bueno para su ejecución. “Aprovecharemos la instalación de la planta de asfalto en la ciudad para concretar esta bicicenda. Es un proyecto importante que apunta a transformar Esquel y mejorar la conectividad para quienes utilizan la bicicleta”, explicó.

Por otra parte, Taccetta confirmó avances en obras de infraestructura básica en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, destacó que próximamente quedará habilitado el servicio de gas en Valle Chico y en el sector de Los Cóndores. “La obra de Valle Chico no es solamente el gas; también incluye la red eléctrica y la obra de agua, que ya está terminada. Los Cóndores, después de 15 años, va a tener gas”, indicó.

Finalmente, el intendente aseguró que la gestión continuará impulsando proyectos de infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento de la ciudad. “La gente se está acostumbrando a ver que cuando este gobierno promete distintas obras, las cumple. Estamos haciendo lo que los políticos se cansaron de prometer”, concluyó.