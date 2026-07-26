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26 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Arroyo Esquel: de a poco recupera su caudal

Tras un verano marcado por la sequía, el arroyo Esquel muestra una paulatina recuperación de su caudal gracias a las lluvias y nevadas invernales. El fenómeno se aprecia con claridad en La Cascada.
Por Redacción Red43

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El arroyo Esquel comenzó a registrar un paulatino incremento en su caudal tras haber atravesado meses de marcada sequía. Durante la última temporada estival, el curso de agua alcanzó niveles mínimos y estuvo cerca de secarse por completo en diversos tramos de su recorrido.

 

Las escasas precipitaciones registradas a lo largo de las últimas semanas, sumadas a las nevadas propias del periodo invernal, aportaron a la recuperación del flujo de agua. Aunque los acumulados de lluvia todavía no alcanzan los valores habituales para la época, el cambio en el volumen resulta perceptible a simple vista en el trayecto.

 

Uno de los puntos donde se aprecia este proceso con mayor claridad es en el sector más cercano a sus nacientes, el más accesible, en la zona conocida como La Cascada. Durante las jornadas de heladas intensas, la superficie del agua llega a congelarse en varios sectores, conformando una postal característica de la estación. El espacio cuenta con bancos e infraestructura recreativa que permiten a los vecinos acercarse a observar el entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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