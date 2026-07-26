¿Buscás una receta rica y fácil? Estos pancitos integrales son para vos

Si estás buscando una receta sencilla para preparar pan casero, estos pancitos integrales son una excelente opción. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, podés lograr unos panes tiernos, dorados y perfectos para disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes

250 gramos de harina integral

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de azúcar

10 gramos de levadura

1 cucharadita de miel

140 ml de agua tibia

30 ml de aceite

1 huevo

Un poco de leche

Semillas de chía, a gusto

Paso a paso

Para comenzar, colocá en un recipiente la harina integral, la sal, el azúcar, la levadura y la miel. Luego incorporá el agua tibia y el aceite, y mezclá hasta formar una masa.

Amasá durante unos minutos hasta obtener una preparación lisa y homogénea. Tapá y dejá descansar durante aproximadamente 30 a 40 minutos.

Pasado ese tiempo, dividí la masa en pequeños bollitos de entre 30 y 35 gramos. Dales forma de pancitos y acomodalos en una bandeja ligeramente aceitada.

Dejá leudar nuevamente hasta que dupliquen su tamaño. Antes de llevarlos al horno, pintalos con una mezcla de huevo y leche y espolvoreá por encima algunas semillas de chía.

Cociná en un horno precalentado a 200 °C hasta que los pancitos estén dorados.

¡Y listo! Una receta fácil y rica para disfrutar de unos pancitos integrales caseros y preparar unos deliciosos sándwiches con el relleno que más te guste.

R.G