Esquel: Trabajan en el despeje del camino a Laguna La Zeta tras la nevada

La Municipalidad de Esquel informa que personal municipal, con la motoniveladora, se encuentra realizando tareas de mantenimiento y despeje en la subida a Laguna La Zeta como consecuencia de las precipitaciones de nieve registradas en las últimas horas.

Ante las condiciones climáticas, se solicita a los vecinos evitar transitar por caminos de montaña mientras persistan las nevadas, ya que la acumulación de nieve y la presencia de hielo pueden generar situaciones de riesgo.

Asimismo, se recuerda la importancia de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y mantenerse informado sobre el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.

La Municipalidad continúa monitoreando la situación y llevando adelante las tareas necesarias para garantizar la transitabilidad en los sectores afectados.

R.G