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Por Redacción Red43

Esquel: Trabajan en el despeje del camino a Laguna La Zeta tras la nevada

Personal municipal realiza tareas de mantenimiento con una motoniveladora para mejorar la transitabilidad del sector. Recomiendan evitar los caminos de montaña y circular con extrema precaución ante la presencia de nieve y hielo.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informa que personal municipal, con la motoniveladora, se encuentra realizando tareas de mantenimiento y despeje en la subida a Laguna La Zeta como consecuencia de las precipitaciones de nieve registradas en las últimas horas.

 

Ante las condiciones climáticas, se solicita a los vecinos evitar transitar por caminos de montaña mientras persistan las nevadas, ya que la acumulación de nieve y la presencia de hielo pueden generar situaciones de riesgo.

 

 

 

Asimismo, se recuerda la importancia de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y mantenerse informado sobre el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.

 

La Municipalidad continúa monitoreando la situación y llevando adelante las tareas necesarias para garantizar la transitabilidad en los sectores afectados.

 

 

 

R.G

 

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