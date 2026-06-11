Trevelin abre inscripciones para la Copa Challenger de Ajedrez "Eduardo Bjerring"

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la Copa Challenger de Ajedrez Eduardo Bjerring, certamen que se disputará el próximo sábado 25 de julio de 2026 en el Gimnasio Eduardo Bjerring del Polideportivo Municipal Evita.

La propuesta está destinada a jugadores de distintas edades y niveles, con el objetivo primordial de promover la práctica del ajedrez, fortalecer los espacios de encuentro entre aficionados y reconocer la trayectoria de una de las figuras más representativas de esta disciplina en la localidad.

El torneo se desarrollará bajo la modalidad Blitz de 10 minutos más 5 segundos de incremento y se jugará mediante Sistema Suizo, garantizando múltiples partidas para los participantes a lo largo de la jornada.

Desde el área deportiva destacaron que el certamen busca continuar consolidándose dentro del calendario local, generando una jornada de integración entre jugadores de Trevelin, Esquel y distintas localidades de la región.

El secretario de Deportes de Trevelin y sus Parajes, Carlos Sainz, se refirió a las expectativas del certamen y recordó que "la experiencia del año pasado fue muy buena, tanto por la cantidad de participantes como por el nivel de juego que se pudo observar durante toda la jornada".

En ese mismo sentido, el funcionario destacó el clima que enmarca a este tipo de encuentros, remarcando que "tuvimos jugadores de distintas localidades de la región y se generó un ambiente muy positivo, donde la competencia estuvo acompañada por el compañerismo y el intercambio de experiencias". Para finalizar, Sainz expresó: "Esperamos que esta nueva edición siga creciendo y que más jugadores se animen a participar".

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 17 de julio inclusive. Los interesados en solicitar mayor información o confirmar su participación podrán hacerlo comunicándose directamente con el profesor Walter Sierra al teléfono 2945-695264. La invitación se hace extensiva a toda la comunidad ajedrecística de la región.

EBW